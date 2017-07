Kourtney Kardashian : Torride en bikini, elle prend du bon temps avec Younes

Alors que les rumeurs les disaient (déjà) séparés, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima ont contredit les mauvaises langues avec efficacité en s'affichant plus complices que jamais à Saint-Tropez.

Lundi 3 juillet, la vedette de télé-réalité américaine et le mannequin français ont été aperçus par les paparazzi lors d'une virée à la plage. Accompagnés d'un groupe d'amis, la brunette de 38 ans et le top de 24 ans ont d'abord savouré un repas dans un restaurant branché avant de prendre le large à bord d'un pédalo.

Vêtue d'un maillot de bain une-pièce qui flattait sa silhouette sculptée et hâlée, la soeur de Kim K était absolument sublime. Lunettes de soleil sur le nez, Kourtney a profité du temps ensoleillé pour parfaire son bronzage au bord de l'eau avant de s'éclater à faire des vagues avec son chéri. D'humeur joueuse, Younes Bendjima a quant à lui multiplié les sauts maîtrisés pour amuser la galerie. Ambiance bon enfant assurée !

Fin mai, le duo avait déjà investi le Sud de la France, séjournant à Cannes. Visiblement de plus en plus complices, les tourtereaux sont aujourd'hui inséparables. Maintenant qu'elle a définitivement tiré un trait sur sa relation avec Scott Disick, le père de ses trois enfants (Mason 7 ans, Penelope 5 ans et Reign, 2 ans), l'aînée du clan Kardashian peut désormais se concentrer pleinement sur sa nouvelle histoire d'amour. Laquelle est probablement en bonne voie pour devenir sérieuse...