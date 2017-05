Kourtney Kardashian in love à Cannes, malgré l'ombre de Scott Disick...

Kourtney Kardashian n'a visiblement que faire de l'arrivée de son ex-compagnon Scott Disick à Cannes. Depuis quelques jours, la star de l'Incroyable Famille Kardashian profite du soleil et des festivités de la Côte d'Azur, où se tient actuellement le 70e Festival international du film. Accompagnée de son nouveau jeune chéri Younes Bendjima, la bombe s'offre du bon temps et ne se laisse pas miner le moral, loin de là !

Quand ils ne se prélassent pas en amoureux sur leur yacht, les deux tourtereaux s'amusent à faire du jet-ski. Inséparables, ils ont été photographiés mercredi riant aux éclats tandis qu'ils fonçaient sur les flots au guidon de leur scooter des mers, au large d'Antibes où le Saint-Nicolas (le bateau où séjournent Kourtney et son clan) est amarré.

Après cette escapade en mer, la socialite de 38 ans et le jeune mannequin de 23 ans sont sortis faire la fête toute une partie de la nuit, avec la belle Kendall Jenner et son chéri supposé, le rappeur A$ap Rocky. La joyeuse bande était accompagnée de la bombesque Hailey Baldwin ainsi que de leur ami Simon Huck. Tous ensemble, ils sont allés danser au Gotha ainsi qu'au VIP Room, deux boîtes très prisées de la Croisette.

Pendant ce temps-là, son ex Scott Disick sortait lui aussi faire la fête. L'auto proclamé Lord, qui fêtera ses 34 ans ce vendredi 26 mai, a passé la soirée au Baoli club, sans sa nouvelle conquête Bella Thorne. L'actrice de 19 ans, qui le suit comme son ombre depuis quelques jours, était partie faire la fête de son côté avec sa grande soeur Dani.

Un peu plus tôt dans la journée, Scott et Bella s'offraient un bain soleil. Ils ont été surpris par les journalistes du site People en train de s'embrasser et se prélasser, complices, sur les transats de la villa qu'ils ont louée pour le séjour. "Ils s'amusent beaucoup tous les deux. Ils font la fête et flirtent ensemble. Il y a beaucoup d'alchimie entre eux et ils adorent l'attention qu'on porte à leur idylle. Ce n'est pas comme s'il s'en cachait", rapporte une source du magazine américain. Ce qui n'a, pour l'instant encore, pas fait réagir Kourtney Kardashian.

Coline Chavaroche