Scott Disick : Direction Cannes avec Bella Thorne... Y croisera-t-il Kourtney ?

Cambriolé alors qu'il se trouvait récemment à Las Vegas, Scott Disick ne tient plus en place et débarque aujourd'hui sur la Croisette. Lundi 22 mai, l'entrepreneur de 33 ans a ainsi été photographié lors de son arrivée à l'aéroport de Los Angeles. Paré de ses lunettes de soleil et escorté d'un garde du corps, le beau-frère du clan Kardashian n'était pas seul puisqu'il était accompagné de sa nouvelle conquête supposée, l'actrice Bella Thorne. Très colorée comme à son habitude, la jeune femme de 19 ans était quant à elle venue au bras d'une amie. Selon TMZ, le joyeux trio se dirigeait vers un vol international, direction Cannes.

Voilà maintenant plusieurs années que le papa de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) prend ses quartiers dans le Sud de la France au moment du Festival international de cinéma. Cette année risque toutefois d'être bien différente, son ancienne compagne Kourtney Kardashian s'y trouvant actuellement avec son boyfriend, le mannequin français Younes Bendjima. C'est de notoriété publique, Scott Disick n'a jamais vraiment réussi à oublier son ex. Pire, il avait extrêmement mal vécu l'officialisation de la nouvelle romance de la star de télé-réalité, au point de replonger dans l'alcool.

Les retrouvailles à Cannes, si elles se font réellement, promettent donc d'être animées. À moins qu'il ne soit venu que pour tenter de rendre la mère de ses enfants jalouse ? En s'affichant avec Bella Thorne, Lord Disick prouve qu'il sait également être un fin stratège qui calcule la moindre de ses sorties. Pas sûr que cela attirera véritablement l'attention de Kourtney, qui semble être de plus en plus proche de Younes Bendjima et qui a juré par le passé qu'elle n'accorderait plus aucune chance à son ex...