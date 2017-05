Scott Disick s'offre un rendez-vous galant avec une jeune actrice célèbre...

Après avoir récemment admis qu'il était "accro au sexe", Scott Disick poursuit les interactions inattendues dans sa vie de célibataire endurci.

Inséparable d'une certaine Ella Ross, un mannequin de 21 ans avec lequel il enchaîne les soirées festives et très alcoolisées, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian (elle-même recasée au mannequin français Younes Bendjima, 24 ans) n'en oublie pas pour autant de séduire de potentielles autres conquêtes. Selon People, l'homme de 33 ans a d'ailleurs été vu pas plus tard que lundi 15 mai au côté d'une autre jeune femme : il s'agit de l'actrice Bella Thorne.

D'après le magazine, le père de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) a retrouvé la sulfureuse comédienne de 19 ans pour un rendez-vous galant organisé au restaurant Catch, établissement branché de West Hollywood, avant de se rendre Peppermint Club pour une folle soirée. "C'était un vrai rendez-vous. Ils ont dansé ensemble et ils étaient très à l'aise, mais [Scott] a été un vrai gentleman", a-t-on déclaré.

Si un tel binôme peut paraître surprenant, un proche a toutefois affirmé qu'il était finalement logique, Scott Disick et Bella Thorne "évoluant dans les mêmes cercles et s'étant déjà rencontrés avant". "C'était une sortie amusante. Cela ne débouchera pas sur une relation longue durée", a-t-on précisé.

Au final, les supposés nouveaux tourtereaux ont un gros point commun, celui d'afficher un joli tableau de chasse. Bella Thorne (cinq films au compteur prévus pour cette année) est connue pour ses nombreuses conquêtes, de Charlie Puth à Gregg Sulkin, en passant par Tristan Klier et Kenton Duty, sans oublier Tyler Posey. La demoiselle n'a jamais non plus caché qu'elle était bisexuelle.