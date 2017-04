Bella Thorne, bisexuelle assumée : Son appel du pied à Kristen Stewart...

C'est ce qui s'appelle lancer une bouteille à la mer ! Interviewée dans la nouvelle édition du magazine Harper's Bazaar, Bella Thorne en a profité pour faire une déclaration à Kristen Stewart, affirmant qu'elle se verrait bien sortir avec elle. "Elle est tellement canon. Elle a l'air d'être très cool, je serais tellement partante", a-t-elle déclaré.

Celle qui avait révélé sa bisexualité l'an dernier a également expliqué qu'elle avait déjà "fait des trucs avec des filles", mais qu'elle était aujourd'hui célibataire et qu'elle attendait de rencontrer quelqu'un. "Je ne pourrais pas être plus célibataire. C'est ma plus longue période de célibat. (...) J'ai fait des trucs avec des filles, mais je veux vraiment sortir avec une fille. Peut-être que les filles ne m'aiment pas. Je n'arrive jamais à savoir si une fille me drague ou si elle veut juste être amie avec moi. Et je ne veux pas flirter avec une fille si elle pense que je suis juste son amie", a-t-elle ajouté.

Bella Thorne est officiellement célibataire depuis le mois de novembre dernier, date à laquelle elle avait rompu avec l'acteur Tyler Posey (Teen Wolf). Si la sulfureuse rousse est un coeur à prendre, ce n'est en revanche pas le cas de celle qui pour elle a craqué. Depuis environ six mois, Kristen Stewart file le parfait amour avec le mannequin Stella Maxwell. On en connaît une qui n'hésitera pas à aller la consoler en cas de rupture...