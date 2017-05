Kourtney Kardashian en couple avec un sexy Français : Scott Disick voit rouge

Cela fait plusieurs mois que Kourtney Kardashian passe du bon temps en compagnie de Younes Bendjima, un mannequin français de 23 ans qui partage sa vie entre Paris et Los Angeles. C'est justement dans la capitale française que la star américaine de 38 ans a rencontré l'ancien boxeur en octobre dernier, lors de la Fashion Week marquée par l'épisode dramatique de l'agression de sa petite soeur Kim. Près de sept mois plus tard, Kourtney Kardashian ne se cache plus.

Alors que la maman de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) a été repérée en compagnie de Younes Bendjima le 2 mai dernier à Los Angeles, E! confirme que le duo partage bien plus qu'une grande amitié. "Kourtney et Younes se sont vus plusieurs fois la semaine passée. C'est détendu, ils apprennent à se connaître et s'amusent", commente une source au média américain.

Après avoir été vus ensemble en début de semaine, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima ont remis le couvert dès le lendemain : "Ils ont déjeuné mercredi au Zinque (un restaurant ndlr) à West Hollywood et ils se sont arrêtés brièvement dans une galerie d'art pour regarder des oeuvres." "Ils se tenaient la main et avaient l'air très proches", ajoute la source.

Pas d'ombre au tableau pour le moment, hormis Scott Disick. L'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, et père de ses trois enfants, n'approuve pas cette nouvelle relation. "Scott n'aime pas du tout que Kourtney sorte avec Younes. Il ne veut pas voir de photos d'eux ni en entendre parler. (...) Scott devient très jaloux lorsqu'il voit ou entend que Kourtney est avec quelqu'un. Il l'aimera toujours malgré le statut de leur relation", confie une source proche du "Lord" à E! Les deux ex sont officiellement séparés depuis juillet 2015.

Malheureusement pour Scott, Kourtney semble enfin prête à s'afficher avec sa nouvelle conquête.