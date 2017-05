Kendall Jenner à Cannes : Elle s'éclate avec Kourtney Kardashian et son chéri

Que font les stars avant les photocalls, conférences de presse, montées des marches, projections et autres soirées qui rythment le Festival de Cannes ? Elles se muent en touristes et profitent de moments de détente ! À l'image de Kendall Jenner, sa grande soeur Kourtney Kardashian et le petit ami de cette dernière. Sortie en yacht et jet ski étaient au menu de leur journée ce lundi...

Ce week-end, Kendall Jenner a réalisé sa première montée des marches du 70e Festival de Cannes (à l'occasion de la projection du film 120 battements par minute). Elle a aussi assisté à la "Space Party" de Chopard et participé au défilé de mode de la fondation Fashion for Relief ! Un programme chargé dont elle s'est remise en passant son lundi après-midi avec sa grande soeur Kourtney Kardashian.

Photographiée dès sa sortie de l'hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes (devant lequel elle a croisé Naomi Campbell), Kendall a emprunté une navette pour rejoindre le Saint-Nicolas, nom du yacht sur lequel Kourtney Kardashian réside. La star de télé-réalité de 38 ans, son ami Simon Huck et son petit ami, le Français Younes Bendjima, y ont accueilli mademoiselle Jenner. Le top model de 21 ans a enfilé un maillot de bain à imprimé léopard et un gilet de sauvetage, indispensable pour pratiquer du jet-ski.

Au volant d'un scooter des mers avec Kourtney en passager, Kendall s'est éclatée sur la Méditerranée. La jeune femme a regagné le bateau puis la terre ferme, avant de filer en soirée accompagnée de son entourage.