Blac Chyna souriante et victorieuse après son audience contre Rob Kardashian

La guerre médiatique que se livrent Rob Kardashian Jr. et son ex-fiancée Blac Chyna s'est déplacée au tribunal. L'ex-strip-teaseuse a attaqué le père de sa fille Dream (8 mois) en justice après qu'il a publié des photos d'elle dénudée sur la Toile pour se venger.

Revenge-porn, cyber-bullying et violences conjugales

Ce lundi 10 juillet, l'ancien couple avait rendez-vous au tribunal et la meilleure amie d'Amber Rose, assistée de son avocate Lisa Bloom, a obtenu gain de cause. Alors que les stars de l'émission Rob & Chyna s'accusent mutuellement de violences domestiques, et affirment avoir toutes deux des vidéos pour le prouver, Blac Chyna a obtenu une ordonnance de restriction provisoire à l'encontre du seul fils de Kris Jenner.

Angela Renée White, de son vrai nom, a assuré être terrifiée non seulement parce que son ex possède une arme à feu et qu'il a déjà menacé de s'en servir pour se suicider, mais aussi parce qu'au mois d'avril dernier, il l'aurait violentée à plusieurs reprises. Elle a cité une fois où il l'aurait frappée puis jetée à terre avant de lui asséner de nouveaux coups. Elle aurait alors couru dans sa chambre, terrorisée, pour tenter de se protéger de Rob, qui aurait fracassé la porte pour la récupérer.

L'ex-fiancée du rappeur Tyga, avec qui elle a eu le petit King Cairo, se dit aussi apeurée du fait des attaques en ligne incessantes qu'il lance à son égard et craint que cette escalade de violence ne fasse qu'accroître son comportement erratique et qu'il s'en prenne physiquement à elle dans un nouvel accès de colère.

Blac Chyna violente... et menteuse ?

De son côté, le petit frère de Kim Kardashian, assisté par Robert Shapiro qui avait défendu O.J. Simpson avec son regretté papa Robert Kardashian, assure que Blac Chyna a tenté de l'étrangler avec un cordon pour iPhone au mois de décembre dernier, tandis qu'elle déménageait du domicile conjugal. Elle aurait aussi tenté de le frapper avec une barre en métal quand Corey Gamble, le chéri de Kris Jenner, est intervenu pour les séparer.

Pour se venger, elle aurait ensuite passé ses nerfs sur le mobilier de la maison, détruisant portes et télévisions. Montant des dommages ? Un peu plus de 35 000 euros. Il assure avoir les images de vidéo-surveillance pour étayer ses dires en plus des textos de Blac Chyna assurant à ses amis que Rob n'a jamais levé la main sur elle. Le jeune homme de 29 ans, qui assure ne vouloir que le bien de sa fille, a bon espoir que ces messages l'innocentent.

En attendant la décision finale du juge, Rob, qui n'était pas présent à l'audience, a interdiction de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux concernant son ex, que ce soient des photos, vidéos ou tout autre commentaire à son sujet, et il n'a bien évidemment plus le droit de l'approcher non plus.

Coline Chavaroche