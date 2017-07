Rob Kardashian encore trompé par Blac Chyna : Il poste des photos d'elle nue

Rien ne va plus, encore, entre Rob Kardashian et Blac Chyna. Alors que la starlette au booty XXL a révélé être célibataire, le petit frère de Kim Kardashian règle ses comptes sur Instagram et déballe tout, comme il l'avait fait lors de leur précédente séparation explosive en décembre dernier.

Le père de la petite Dream (6 mois) fait une sacrée révélation : il a été trompé par la bombe. Pendant qu'il célébrait la fête nationale américaine le 4 juillet avec leur bébé, Blac Chyna faisait l'amour avec un certain Rarri True, un rappeur américain. Sur Instagram, Rob Kardashian ne cache rien : "Hahahaha Chyna vient juste de m'envoyer cette vidéo en me souhaitant un joyeux 4 juillet, quelle folle personne. Passes plus de temps avec ta fille au lieu de faire l'amour avec cet homme juste après moi. Tu as besoin d'aide."