Rob Kardashian et Blac Chyna réunis pour Dream : Un retour de flamme sincère ?

Rob Kardashian et Blac Chyna n'en finissent plus de se séparer puis de se remettre ensemble. Depuis le mois de mars dernier, les deux stars de l'émission Rob & Chyna étaient définitivement séparées et ne vivaient même plus sous le même toit, après un an d'une relation en dents de scie. Mais l'ancienne strip-teaseuse de 29 ans et le jeune businessman, à la tête d'une entreprise de chaussettes grand luxe, ont finalement décidé de se laisser une énième chance.

D'après le toujours bien informé TMZ, le seul fils de Kris Jenner a débarqué chez Blac Chyna la semaine dernière et n'a plus quitté le bercail depuis. Ils en ont profité pour inviter leurs amis et leurs familles respectives à prendre part à un barbecue et à une pool party, puis ils ont même été surpris à faire de la randonnée en amoureux.

C'est ensemble qu'ils ont célébré la fête des Pères pour la première fois, avec leur adorable petite Dream, âgée de 7 mois. Pour l'occasion, le couple a sorti le grand jeu puisque c'est à Disneyland qu'ils ont passé la journée, sans le petit King Cairo (4 ans), que Blac Chyna a eu avec son ex-fiancé Tyga.

Étant donné que la petite n'a pas encore l'âge d'apprécier le célèbre parc à thèmes, c'est surtout pour eux qu'ils ont organisé la visite. Pour gâter son homme, Blac Chyna qui a encore changé de coupe de cheveux n'a pas lésiné sur les moyens : sac Louis Vuitton, casquette customisée des Dodgers et baskets aux initiales de Rob Kardashian. La bombe sait comment lui faire plaisir !

Un beau geste qui serait complètement désintéressé si l'on en croit les informations du site américain, qui précise que leur réconciliation n'a rien à voir avec leurs affaires financières ni le lancement d'une nouvelle émission de télé-réalité. Pour une fois que c'est sincère, on aurait presque envie d'y croire.

