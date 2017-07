Blac Chyna et Rob Kardashian : Entre eux, c'est (une nouvelle fois) terminé

C'est officiel : entre Rob Kardashian et Blac Chyna, c'est vraiment terminé. Après plusieurs semaines de rumeurs persistantes, la relation chaotique entre les tourtereaux a de nouveau pris fin, mais cette fois, c'est la principale intéressée qui le revendique ! Comme le rapporte la starlette au booty XXL sur son compte Instagram, elle est bel et bien "célibataire."

En effet, ce lundi 3 juillet au soir, la sulfureuse brunette a posté un cliché accompagné d'un message sans équivoque sur le réseau social : "Célibataire. Je suis heureuse." On ne pouvait pas faire plus clair. Pourtant, la déclaration a depuis été effacée. Les fans du it-couple ne savent plus où donner de la tête : alors ensemble ou pas ?

Certains assurent que ces petits coups bas seraient en fait de la pub gratuite visant à ramener l'attention médiatique sur le tandem, puisque qu'ils seraient sur le point de signer une deuxième saison de la télé-réalité produite par Kris Jenner, Rob & Chyna. Mais les plus sceptiques pensent qu'en définitive, depuis leur séparation, ils ne se seraient jamais véritablement remis ensemble... En tout cas, les ex-amants prennent un malin plaisir à nous mener en bateau !

Pour rappel, le couple avait officialisé sa romance en janvier 2016, avant d'annoncer rapidement ses fiançailles, en avril. Un mois plus tard, le jeune homme de 29 ans et la starlette de 28 ans avaient révélé qu'ils attendaient leur premier enfant ensemble. La petite Dream, aujourd'hui âgée de 8 mois, avait rejoint son grand frère King Cairo (4 ans), le fils que Blac Chyna a eu avec le rappeur Tyga (qui n'est autre que l'ex-petit ami de Kylie Jenner, petite soeur de Rob).

En bref, un bazar pas possible qui nous laisse désormais sans voix.