Kris Jenner et Corey Gamble: Couple complice au côté de Lisa Rinna et ses filles

Cérémonies de récompenses, soirées mondaines et caritatives rythment le calendrier des stars ! La dernière en date a eu lieu ce vendredi 5 mai à Beverly Hills. Kris Jenner et son compagnon, Lisa Rinna et ses filles ainsi que Paris Hilton en étaient les invités de marque...

C'est au Beverly Hilton que s'est déroulé l'événement. La fondation Race to Erase MS, consacrée au traitement de la sclérose en plaques, y a organisé la 24e édition de son gala annuel. De nombreuses personnalités lui ont apporté leur soutien, dont Kris Jenner. La star de télé-réalité de 61 ans et momager (contraction des mots "mom" et manager) des soeurs Kardashian/Jenner était accompagnée de Corey Gamble. Le couple a foulé le tapis orange dressé pour l'occasion et s'est montré complice devant les photographes présents.

Les époux Lisa Rinna et Harry Hamlin et leurs filles Amelia et Delilah ont, eux aussi, passé l'épreuve du photocall. Vues quelques jours plus tôt à la soirée "Young Hollywood" du magazine Nylon, Amelia et Delilah ont profité d'un autre événement pour briller. Au gala Race to Erase MS, les adolescentes de 15 et 18 ans se sont mesurées aux irrésistibles Carmen Electra, Emmanuelle Chriqui, Jessica Lowndes, Jessica Szohr et Naya Rivera.

Paris Hilton, son chéri Chris Zylka et sa mère Kathy, Ian Ziering et son épouse Erin, Jamie Lynn Siegler (atteinte de la sclérose en plaques) et son mari Cutter Dykstra, ainsi que le créateur de mode Tommy Hilfiger et sa femme Dee complétaient la liste d'invités du 24e dîner de la fondation Race to Erase MS.