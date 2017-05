Lisa Rinna : Ses filles éclipsent Nicole Scherzinger et Amber Rose

La fête a eu lieu mardi 2 mai, lendemain du Met Gala 2017, à Los Angeles. Le magazine Nylon a célébré la parution de son nouveau numéro, la "Young Hollywood Issue" annuelle et consacrée aux jeunes personnalités en vogue. Amelia et Delilah Hamlin y ont assisté. Les filles de Lisa Rinna et Harry Hamlin (15 et 18 ans) sont arrivées ensemble et ont été photographiées, quelques heures plus tôt, à Beverly Hills avec leur maman.

Les soeurs Hamlin ont croisé à la soirée Nylon une autre "fille de", Olivia Giannulli (fille de l'actrice Lori Loughlin). Fin mars, les trois ados ont répondu présentes à un autre événement mondain à Los Angeles, organisé par Dolce & Gabbana.