James Van Der Beek (Dawson) dévoile enfin le visage de sa petite Emilia, 1 an

Également sur Instagram, Kimberly Van Der Beek a tenu à adresser un tendre message à la benjamine de la famille. "Il y a un an aujourd'hui, j'ai rencontré ce magnifique bébé qui est devenu une petite fille. Son entrain pour la vie, la curiosité, l'indépendance, la joie et la détermination captive mon coeur chaque jour. Emilia, je suis folle de joie d'être ta Maman !!", a-t-elle commenté en légende d'un second cliché du bébé.