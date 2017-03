Lisa Rinna et Lori Loughlin mamans fières de leurs bombesques grandes filles

Place à la jeune génération ! Ce jeudi 23 mars à la soirée Dolce & Gabbana organisée à Los Angeles, les filles de ont éclipsé leurs célèbres mamans.

Sur le tapis rouge de l'événement, la beauté sans âge Lisa Rinna n'avait d'yeux que pour ses deux splendides grandes filles. La Real Housewies de Beverly Hills s'est fait voler la vedette par la belle Delilah (18 ans) et sa soeur Amelia (15 ans, toutes les deux nées de son mariage avec le producteur Harry Hamlin). A 53 ans, l'actrice et star de télé-réalité s'apprête à passer le flambeau à sa progéniture, qui semble bien partie pour suivre ses traces.

Rappelons que l'aînée, splendide blonde au physique de rêve, a signé il y a quelques mois un contrat avec la célèbre agence de mannequin Elite Models. La belle a fait ses débuts sur le podium le mois dernier pour le défilé Tommy Hilfiger à Los Angeles, avant de faire ses premiers pas à la Fashion Week de New York pour la marque Sherri Hill. Un lancement de carrière prometteur qui lui a valu le titre de future Gigi Hadid, un sacré compliment étant donné le succès fulgurant de cette dernière.

Lisa Rinna, vêtue d'une robe D&G de la pré-collection Tropical City printemps / été 2017, n'était pas la seule maman fière de la soirée. La pétillante Lori Loughlin était aussi de la partie, accompagnée de ses deux belles plantes Isabella (18 ans) et Olivia (17 ans). La star de la série La Fête à la maison et ses filles, qu'elle partage avec son mari le styliste Mossimo Giannulli, se sont faits bien plus discrètes que les premières.

Celle qui a incarné Debbie Wilson dans la série 90210, qui n'est autre que la suite Beverly Hills 90210, n'est pas du genre à pousser ses filles sous le feu des projecteurs. Les deux adolescentes, qui ne s'affichent guère sur les réseaux sociaux, ont encore tout le temps de réfléchir à leurs futures aspirations professionnelles.

Coline Chavaroche