Lisa Rinna trop fière : Sa fille Delilah fait ses débuts dans le mannequinat

Les célèbres "filles de" prennent d'assault la planète mode. Après Gigi Hadid, Sofia Richie ou encore Hailey Baldwin c'est au tour de Delilah Belle Hamlin de faire ses débuts en tant que mannequin. La fille de l'actrice Lisa Rinna et du producteur Harry Hamlin a fait sensation lors de la Fashion Week qui se tient à New York.

A 18 ans, la bombe a défilé pour la marque Sherri Hill, qui présentait sa collection pour l'automne 2017. Elle a publié une photo sur les réseaux sociaux depuis les coulisses du show tandis que ses parents, trop fiers de leur progéniture, sont venus l'applaudir au premier rang du défilé. "Trop fière de notre Delilah Belle. Elle est dans le magazine DailyFrontRow pour la Fashion Week de New York", a écrit l'actrice de 53 ans sur sa page Instagram.

L'apprentie mannequin a décroché un contrat avec l'agence Elite Models l'été dernier et avait déjà défilé pour la marque Tommy Hilfiger en septembre dernier. Sa mère ainsi que sa petite soeur, la jolie Amelia (âgée de 15 ans) étaient venues l'applaudir. Un début de carrière prometteur pour Delilah, qui a hérité de la taille de son père et de la bouche pulpeuse de sa mère, qui se défend de l'avoir pistonnée dans le milieu.

"Pour être honête, je n'ai rien fait pour leur venir en aide. Elles font tout d'elles-mêmes et travaillent très dur", a-t-elle assuré lors d'une interview pour Entertaiment Tonight en décembre dernier. Si la notoriété de leur mère, star de l'émission de télé-réalité The Real Housewives Of Beverly Hills n'y est sans doute pas pour rien, reste à la jolie Delilah et sa soeur à faire la preuve de leur talent si elles souhaitent voir leur carrière décoller.