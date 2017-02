Lindsay Lohan : Radieuse à la Fashion Week de New York, elle soutient son frère

Après avoir passé du temps à Londres, en Grèce puis en Turquie pour rencontrer le président et parler des réfugiés syriens, Lindsay Lohan a finalement regagné l'Amérique. La star s'est rendue à New York pour encourager son frère Cody, qui faisait ses débuts de mannequin...

Alors qu'elle avait confié au Mail Online avoir quelques inquiétudes à l'idée de rentrer aux États-Unis en raison de son nouvel intérêt pour l'islam – elle ne semble pas s'être convertie malgré des rumeurs insistantes –, Lindsay Lohan était finalement souriante et radieuse dans les rues de New York, le 13 février. En Gucci de la tête aux pieds, l'actrice de 30 ans a fait un détour par le plateau de l'émission The View mais c'est surtout pour la Fashion Week qu'elle avait décidé de rentrer au pays.

En effet, Lindsay Lohan était au premier rang du défilé Love X Fashion X Art by Domingo Zapata, auquel prenait par son frère Dakota, jusqu'ici toujours connu sous le prénom Cody... "Je suis si fière de voir mon frère défiler pour le show d'un de mes proches amis. IMG [l'agence avec laquelle le jeune homme a signé un contrat l'an passé, NDLR] s'est montrée bienveillante à son égard et à propos de son avenir. Ils sont géniaux et très encourageants avec les gens roux et avec des tâches de rousseur ! Cela me fait penser à moi quand j'étais jeune. Je soutiens ma famille. C'est cela le plus important !", a-t-elle confié au Mail Online.