Sylvester Stallone: Ses filles Sophia et Sistine bombesques chez Dolce & Gabbana

Pour lancer sa nouvelle collection de vêtements pour la saison estivale à venir, Dolce & Gabbana a organisé une soirée à Los Angeles mercredi 23 mars. La griffe y a convié quelques jeunes visages familiers avec, en tête, les deux soeurs Sophia et Sistine Stallone.

Et sans surprise, les filles aînées de Sylvester Stallone – également papa d'une troisième de 14 ans, Scarlet – ont électrisé la nuit californienne aux côtés d'autres invitées telles qu'Ireland Baldwin (la fille mannequin d'Alec Baldwin et Kim Basinger), Pixie Lott, Ana De La Reguera et Zendaya, la future MJ du reboot de Spiderman. Les deux complices, belles à se damner, arboraient d'ailleurs des vêtements de la fameuse collection mise en scène.

Sophia, l'aînée de 20 ans, portait une longue robe fleurie avec des motifs de tournesols, avec un crop top push-up noir. La belle, qui suit un brillant parcours d'études à l'Université de Californie du Sud et appartient à la sororité Delta Gamma, s'offre parfois quelques petites expériences dans le monde du mannequinat. Mais rien à voir avec sa soeur Sistine. La jeune femme de 18 ans souhaite depuis ses 16 ans suivre les traces de sa mère et faire carrière en tant que top model. Un projet déjà bien engagé puisque la jeune fille a déjà défilé pour Chanel, Dolce&Gabbana (aux côtés de sa soeur Sophia) et fait la couverture de plusieurs magazines, faisant la fierté de son illustre papa. "Merci beaucoup Stefano Gabbana et Dolce & Gabbana d'être toujours aussi gentils et généreux. Je suis incroyablement reconnaissante pour cette opportunité" déclarait-elle sur les réseaux sociaux après avoir foulé le catwalk lors du défilé homme automne-hiver 2017 de Dolce&Gabbana, le tout premier de sa jeune carrière.