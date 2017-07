Blac Chyna humiliée : Elle réplique et accuse Rob Kardashian de l'avoir battue

Ce mercredi 5 juillet, du côté de Rob Kardashian et Blac Chyna, c'était la guerre des ex sur le Net ! Sur Instagram, le petit frère de Kim Kardashian a attaqué fort en publiant des photos coquines de son ancienne compagne qui affirmait la veille d'ailleurs être célibataire. Mais pour la bimbo au booty XXL, c'en est trop, et elle l'explique.

"Rob, tu as fait tout ça, mais tu m'as battue et tu fais comme si de rien n'était. Tu as levé la main sur moi. Je le jure devant dieu, sur mes enfants ! Mais je suis supposée me taire puisque tu es un Kardashian" s'est-elle exclamée sur Snapchat après la diffusion de ses nombreuses photos ultra hot sur Instagram.

Après la publication de ces images, les dirigeants du réseau social américain ont réagi en bannissant le jeune homme de la plateforme : "Chez Instagram, nous apprécions le maintien d'un espace sécurisé et de soutien pour notre entière communauté. Nous travaillons à supprimer les contenus indésirables violant nos règles", a déclaré un représentant à nos confrères américains du site Just Jared, quelques minutes après l'incident. En bref, le profil du père de la petite Dream a été bloqué et ce jusqu'à nouvel ordre.

Plan à trois rémunéré pour Blac Chyna

Et lorsque Rob Kardashian s'écharpe avec Blac Chyna, il embarque dans sa chute le rappeur T.I. Qu'importent les dommages collatéraux, "il faut assumer" selon ses mots.

"Puisque T.I. souhaite se mêler de ce qui ne le concerne absolument pas, parlons un peu du plan à trois que vous avez fait avec ma femme et ton 'bébé' Tiny. Ne parle pas de ma fille alors que t'as fait un plan à trois avec Chyna et Tiny. Et je le jure sur la vie de ma fille, maintenant que tu te permets de parler d'elle. Quelle honte, il faut assumer maintenant. Chyna m'a tout raconté sur votre trio. Tu n'as même pas bougé : correction, tu as payé Chyna pour avoir des rapports sexuels avec elle et Tiny", avait-il expliqué sur Instagram dans un post ensuite supprimé.

Quand la justice s'en mêle

En Californie, il existe depuis 2013 une loi qui dispose qu'"une personne qui délibérément diffuse des photos des parties intimes d'une autre (...) sachant qu'elles vont causer une détresse émotionnelle" se rend coupable d'un délit passible de six mois d'emprisonnement. Mais Blac Chyna a "liké" les photos postées par Rob sur Instagram. Il serait donc difficile d'affirmer qu'elle souffre véritablement sur le plan émotionnel. Nos confrères de TMZ affirment même que "la victime potentielle – Blac Chyna – n'irait jamais chez les flics pour dépose plainte".