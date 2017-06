Rihanna, armée de ses formes, réagit au fat shaming et se montre ultrasexy

Les nouvelles formes de Rihanna affolent la Toile ! Elles seront également les stars d'un nouveau clip. La bombe a été surprise en plein tournage de la vidéo, divinement moulée dans un pantalon fleuri...

C'est à Miami, plus précisément dans le quartier populaire de Little Haiti ("La Petite Haïti" en français, surnom inspiré de sa forte population d'origine haïtienne), que ledit tournage avait lieu. Rihanna a été photographiée dans la nuit du lundi 5 mai, en compagnie de DJ Khaled et du chanteur Bryson Tiller. La chanson que le clip illustre est extraite de l'album du premier, intitulé Grateful et disponible le 23 juin.

Le fils du DJ et producteur, le petit Ashad, apparaît sur l'illustration de l'opus.