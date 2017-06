Rihanna trop grosse ? La popstar humiliée à cause de ses nouvelles rondeurs

Difficile de ne pas remarquer la récente prise de poids de la jolie Rihanna. Ces dernières semaines, la popstar, actrice et redoutable femme d'affaires a dévoilé une silhouette plus voluptueuse qu'à l'accoutumée.

En maillot de bain, la belle Barbadienne de 29 ans a révélé une poitrine plus généreuse et des cuisses très galbées, sans se départir de son sex-appeal légendaire. Même avec quelques kilos en plus, l'interprète de Pon De Replay reste toujours aussi bombesque et s'assume comme elle est !

Ce qui ne l'a pas empêché d'être victime de vilaines critiques en ligne. On le sait, la Toile est réputée pour être parfois cruelle et le cas de la chanteuse n'a pas fait exception. Ce week-end, Barstool Sports, un site qui s'adresse aux hommes s'est méchamment attaqué à notre Riri internationale, s'inquiétant qu'elle lance "une nouvelle mode des grosses".

Chris Spags Spagnuolo, auteur de l'article en question, s'est demandé si elle avait simplement été photographiée d'un mauvais angle ou si "elle n'avait pas un peu abusé sur le room-service", "à moins qu'elle soit enceinte" ? Toujours est-il que celui qui se présente comme journaliste n'a pas apprécié les nouvelles rondeurs de la star, qu'il a comparée à un "sumo" qui viendrait "de passer la barre des 80 kilos".

Pas de chance pour lui, le jeune homme s'est attaqué à la mauvaise personne parce que les internautes se sont rapidement saisis du sujet pour dénoncer sa méchanceté gratuite et sa misogynie. Les féministes sont tellement montés au créneau que le fondateur du site, Dave Portnoy, a été obligé de publier un communiqué de presse et de supprimer le post en question. Un geste rarissime de la part du site qui passe son temps à descendre les femmes en flèche.

