Rihanna se dévoile toute en formes et en rondeurs dans un joli bikini

Rihanna affiche de nouvelles rondeurs de bonheur. Alors qu'elle profitait de quelques jours de repos bien mérités sous le soleil du Mexique, la popstar et redoutable femme d'affaires a été photographiée en maillot de bain, en train de siroter un verre de vin sur la terrasse de sa luxueuse chambre d'hôtel.

Dans un petit bikini orange de la marque australienne Allerton, la chanteuse de 29 ans a dévoilé des rondeurs nouvelles qu'on ne lui connaissait pas dans les vidéos-clips des tubes qui ont fait décoller sa carrière, notamment Pon de Replay ou encore Unfaithful. La jolie Barbedienne, qui semble avoir pris quelques kilos ces derniers temps, aurait tort de se sentir complexée par ses formes voluptueuses qui lui vont à merveille.

Tandis qu'elle se prélassait au soleil avec ses amis, l'ex-compagne du rappeur Drake était on-ne-peut-plus bombesque ! Quelques jours avant Pâques, l'interprète de Work a profité d'un séjour à Puerto Vallarta avec toute l'équipe de son entreprise Fenty Corp.

Riri a convié ses employés à venir la fête avec elle pour une "RihTreat" inoubliable au Mexique, en témoignent plusieurs photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

"Que la fête commence", s'est-elle enthousiasmée sur sa page Instagram où elle a publié des vidéos du dîner grand luxe qu'elle a organisé pour ses collaborateurs, qui ont aussi eu droit à fracasser une piñata à son effigie, remplie de bonbons et de dollars.

Une pause bien méritée pour la jeune femme à l'actualité bien chargée. Outre sa carrière musicale et sa ligne de vêtement en collaboration avec la marque Puma, Rihanna vient de terminer le tournage du film Ocean's Eight et fait une apparition dans la série Bates Motel, adaptée du thriller Psychose d'Alfred Hitchcock, dans lequel elle incarne Marion Crane, la célèbre victime de la scène de la douche.

Coline Chavaroche