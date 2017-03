Kim Kardashian : De retour sur le tournage d'Ocean's Eight face à Heidi Klum

En janvier, Kim Kardashian investissait les rues de New York au côté de sa soeur Kendall Jenner pour les besoins du tournage d'Ocean's Eight, film d'action dans lequel elles assureront une courte apparition.

Cinq mois après le vol à main armée dont elle a été victime à Paris, la star de télé-réalité sera en effet la vedette d'une scène tournée au Metropolitan Museum of Art pour la reconstitution du traditionnel Met Gala. Elle y jouera son propre rôle et sera, ironiquement, au centre d'un nouveau braquage. De nombreuses autres personnalités sont annoncées au casting pour faire une petite figuration, parmi lesquelles Adriana Lima, Hailey Baldwin, Anna Wintour et Heidi Klum. Elles y donneront toutes la réplique à Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter et Mindy Kaling, qui tiennent toutes la tête d'affiche du long métrage de Gary Ross (en salles le 13 juin 2018).

Lundi 6 mars, et à l'instar justement d'Heidi Klum, l'épouse de Kanye West a été rappelée pour filmer de nouvelles séquences. Vêtue de la même robe transparente concoctée par la maison Givenchy, la maman de North (3 ans et demi) et Saint (1 an) a été vue en train d'échanger quelques mots avec les membres de l'équipe avant de se diriger vers le Met. Longs cheveux détachés sur les épaules, la bimbo de 36 ans n'a vraisemblablement pas mis plus de quelques heures avant de tourner ses scènes. Le soir, elle était en effet de retour à Los Angeles auprès de sa progéniture.

Selon le Daily Mail, les producteurs d'Ocean's Eight (parmi lesquels figurent George Clooney, vedette de la première trilogie, et son ami Steven Soderbergh) ont fait don d'un million de dollars au Metropolitan Museum of Art afin de recréer la fidèle ambiance du Met Gala. Cet argent permettra également de financer l'entretien des lieux et des oeuvres d'art.