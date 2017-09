Bella Hadid lève le ton et embrouille son garde du corps... L'improbable vidéo

Girl power ! Présente à la Fashion Week de New York, où elle a enchaîné les apparitions et a défilé pour les plus grandes maisons de mode au cours des derniers jours, Bella Hadid a brièvement perdu son calme lors d'un moment immortalisé en vidéo.

Repéré mercredi 13 septembre à la sortie de la présentation Michael Kors, le top de 20 ans était escorté d'une assistante et d'au moins cinq gardes du corps pour regagner son véhicule, tandis que plusieurs personnes la prenaient en photo. Vêtue d'un ensemble rouge et parée de ses lunettes, la petite soeur de Gigi Hadid était en train de se frayer un chemin au milieu des photographes lorsqu'elle a soudainement levé le ton pour recadrer un membre de l'équipe de sécurité qui s'était montré un peu trop brutal avec une femme paparazzo.

L'improbable séquence, diffusée sur le site TMZ, montre une Bella Hadid très remontée. "Pourriez-vous ne pas la toucher s'il vous plaît ? Ne la touchez pas !", a-t-elle lancé avec fermeté. Après s'être assurée que la femme en question se portait bien, la jolie brune a poursuivi son chemin puis elle est montée dans sa voiture. Le garde du corps, lui, est resté pantois...

Bella Hadid devrait s'envoler dès cette fin semaine pour l'Europe, où auront lieu les prochains défilés. La Fashion Week de New York se clôture ce jeudi 14 septembre et sera suivie des Fashion Week de Londres (15-19 septembre), Milan (2-25 septembre) et Paris (26 septembre-3 octobre).