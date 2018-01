Bella Thorne a été sexuellement agressée jusqu'à ses 14 ans

Bella Thorne, notamment connue pour avoir joué dans les films Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse et The Babysitter ainsi que dans les séries Dirty Sexy Money et Shake it up, fait partie d'une très longue liste de stars à porter le mouvement Time's Up. On y retrouve par exemple Eva Longoria, Salma Hayek, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Natalie Portman...