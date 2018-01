Natalie Portman monte sur scène et tacle les Golden Globes avec élégance...

Porter du noir aux Golden Globes pour manifester son soutien à l'initiative Time's Up et son combat contre les violences sexuelles, c'est bien, mais prendre la parole, c'est encore mieux. Oprah Winfrey, honorée du prix Cecil B. DeMille, a fait un discours fort et poignant. De son côté, Natalie Portman s'est illustrée en taclant avec élégance les nominations avant de remettre un prix au côté du réalisateur Ron Howard. En effet, en annonçant les noms en lice pour le prix du meilleur cinéaste, l'actrice oscarisée a précisé au passage, avec un sourire qui en dit long : "Voici la liste entièrement masculine des nommés pour le prix de meilleur réalisateur."

Sa phrase, courte et efficace, a suscité les applaudissements de toute la salle. Il faut dire qu'encore une fois, aucune femme n'était dans la catégorie "réalisateur", face à Martin McDonagh (3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance), Christopher Nolan (Dunkerque), Ridley Scott (Tout l'argent du monde), Steven Spielberg (Pentagon Papers) et Guillermo del Toro (La Forme de l'eau). Ce dernier a remporté la victoire pour un long métrage qui nous fait suivre l'histoire d'une modeste et muette employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres...