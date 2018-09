Ben Affleck alcoolique : Sa jeune conquête blâmée pour son retour en rehab

Depuis le 22 août dernier, Ben Affleck se trouve dans un centre de désintoxication dans les environs de Los Angeles afin de soigner son addiction à l'alcool. C'est la troisième fois que l'acteur de 46 ans (encouragé par une intervention de son ex-femme Jennifer Garner) passe par la case rehab, lui qui a toujours évoqué avec franchise ses démons. Et son retour en clinique spécialisée intervenait quelques jours seulement après que la presse a révélé qu'il fréquentait une jeune bombe en la personne de la playmate Shauna Sexton.

Une semaine avant le départ en rehab de Ben Affleck, la jeune femme de 22 ans était presque tous les jours (et tous les soirs) à son côté. Le duo avait été repéré pour la première fois le 16 août lors d'un dîner en tête-à-tête au restaurant Nobu à Malibu. Puis ils avaient été vus dans la journée du 19 août au drive-in d'un fast-food. Dans la foulée, le magazine People a révélé le 29 août que l'interprète de Batman avait pris l'habitude de "boire seul tous les jours" ces derniers temps. Il n'en fallait donc pas plus pour que les fans de l'acteur hollywoodien fassent porter la responsabilité de sa rechute sur le dos de sa dernière conquête.

J'adore boire et faire la fête, absolument

Interpellée sur Instagram, Shauna Sexton (qui n'a eu de cesse de répéter à qui voulait l'entendre qu'elle adorait boire régulièrement du whisky) n'a pas tardé à répondre, tandis qu'on lui rappelait qu'elle avait été arrêtée deux fois par le passé pour des histoires liées à l'alcool. "J'adore boire et faire la fête, absolument mon gars. La plupart des gens de 22 ans aiment ça. Et c'est vrai, on m'a arrêtée lorsque j'avais 17 ans parce que j'avais une fausse carte d'identité et que je buvais dans un bar à Virginia Beach. (...) C'était une erreur stupide et gênante", a-t-elle écrit avant de citer une autre incartade survenue au lendemain de ses 21 ans.

Et de poursuivre : "Ces erreurs me définissent-elles ? Non, ce sont des choses stupides et j'en ai tiré les leçons. Ces erreurs signifient-elles que je suis humaine ? Oui. Est-ce que ces erreurs signifient que je manquerais de respect à la sobriété durement acquise de quelqu'un en buvant avec elle ou devant elle ? Sûrement pas. Je respecte énormément les gens qui ont l'humilité et la maturité nécessaires pour admettre qu'ils doivent réparer quelque chose dans leur vie. J'ai encore plus de respect pour ceux qui agissent et font quelque chose. Ceci étant dit, Ben est majeur et vacciné. Il prend ses propres décisions. Blâmer une jeune de 22 ans pour la troisième cure de désintoxication d'une personne est tout simplement ridicule. Il est humain. Je suis humaine. Vous êtes humains. Nous allons tous merder et en tirer des leçons. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Prenez du recul", a-t-elle conclu. Voilà qui est dit...