Ben Affleck en rehab: "Je veux que mes enfants sachent qu'il n'y a pas de honte"

Ben Affleck face à son pire démon. L'acteur-réalisateur oscarisé pour Argo est en train de vaincre son addiction à l'alcool. Étonnamment, c'est dans un post Facebook qu'il s'est confié sur ce combat qu'il mène dans le plus grand secret depuis plusieurs mois. "J'ai terminé mon traitement pour la dépendance à l'alcool, écrit-il. C'est une chose à laquelle j'ai dû faire face par le passé et que je continuerai d'affronter."

À coeur ouvert dans ce message public, la star hollywoodienne ne confirme pas être partie en rehab pour sauver son couple avec Jennifer Garner, il évoque plutôt ses trois enfants, Violet, 11 ans, Seraphina, 7 ans et Samuel, 4 ans. "Je veux vivre une vie aussi riche que possible étant le plus le meilleur père possible, explique-t-il. Je veux que mes enfants sachent qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on en a besoin et je veux être une source de force pour quiconque a besoin d'aide mais n'ose pas franchir le pas."

Dans son message, l'interprète de Batman a également eu quelques doux mots pour son épouse avec laquelle les relations semblent aller dans le bon sens puisqu'ils viennent tout récemment d'annuler leur divorce. "J'ai la chance d'avoir l'amour de ma famille et de mes amis, y compris de Jen, qui m'a soutenu et a pris soin de nos enfants quand j'ai effectué le travail que j'ai mis en place [la rehab, NDLR]. Cela a été la première marche vers une guérison positive", avoue fièrement l'acteur-réalisateur-producteur et scénariste de 44 ans.