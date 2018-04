Ben Affleck : Son énorme tatouage dévoilé à la plage

Ben Affleck s'est-il vraiment fait tatouer tout le dos ? Le doute a toujours été permis. Il ne l'est à présent plus.

De passage à Honolulu à la mi-mars pour tourner Triple Frontier de J.C Chandor produit par Netflix, l'acteur américain de 45 ans a été photographié torse nu à la plage. Ce n'est pas son imposante carrure qui a interpellé mais bien plus l'énorme phoenix coloré dessiné dans son dos. l'ex de Jennifer Garner avait déjà dévoilé cette oeuvre hors-norme durant le tournage de Live by Night mais beaucoup pensaient qu'il s'agissait en réalité d'un faux. Et bien non !

Après ce tournage à Hawaï et la publication des photos de son phoenix qui ont beaucoup fait parler, Ben Affleck est montré au créneau pour exprimer son agacement et mettre fin aux commentaires négatifs. Un coup de gueule à peine caché poussé sur Twitter. "Je vais très bien. J'ai une peau épaisse renforcée par des tatouages voyants" a-t-il ainsi posté le 29 mars dernier. Ce tweet était une réponse faisait référence à un article publié par un journaliste impertinent du New Yorker intitulé La Grande Tristesse de Ben Affleck. Ce dernier n'avait pas hésité à employer les adjectifs "gargantuesque" et "criard" pour qualifier le tatouage de l'acteur.



Ces tatoo n'est pas le seul du papa de Violet, 12 ans, Seraphina, 9 ans et Samuel, 6 ans. Ses deux épaules sont également recouvertes et pas avec de petits dessins non plus.