Ben Affleck : Moqué pour son horrible tatouage et sa "tristesse", il répond

Ben Affleck en a gros sur la patate. C'est en tout cas ce que laisse entendre le New Yorker dans un article où est analysée la "crise de la quarantaine" que traverse l'acteur dont la fameuse tristesse apparente sur tapis rouge est devenue un mème moqué sur les internets. Dans un article intitulé La Grande Tristesse de Ben Affleck, le journaliste, impertinent, n'y va pas de main morte et va jusqu'à s'attaquer au tatouage massif que la star américaine avait dévoilé sur son dos durant le tournage de Live by Night. On avait à l'époque cru à un faux... mais non.

Ce tattoo représentant un phoenix (oh la belle symbolique puisque cet oiseau est capable de renaître de ses cendres) XXL est bien réel, et les critiques à son encontre ont fini par agacer Ben Affleck. Sur Twitter, l'ex de Jennifer Garner a fait savoir avec calme le fond de sa pensée. "Je vais très bien. J'ai une peau épaisse renforcée par des tatouages voyants", se moque-t-il à son tour, en référence aux adjectifs "gargantuesque" et "criard" utilisés dans l'article.