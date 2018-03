Ben Affleck face à sa rupture avec Jennifer Garner: "Il l'a suppliée de revenir"

Près de trois ans après l'annonce de leur rupture et un an après avoir officiellement lancé la procédure de divorce, où en sont exactement Ben Affleck et Jennifer Garner ?

Selon les informations révélées mercredi 14 mars 2018 par le magazine Us Weekly, les deux acteurs de 45 ans sont passés par de nombreuses phases de doutes au cours des dernières années, un ascenseur émotionnel complexe qui explique pourquoi la procédure de divorce a tardé.

Entre 2015 et 2017, Jennifer Garner aurait désespérément tenté de sauver son mariage avec Ben Affleck. "Elle y a mis tout son coeur pour tenter de réparer la relation et voulait tellement que ça fonctionne pour le bien-être des enfants et le leur. Elle lui a tellement pardonné, mais malgré cela, il ne pouvait pas changer", a confié une amie.

On apprend ainsi que l'interprète de Batman (qui a pourtant refait sa vie avec la productrice Lindsay Shookus depuis environ un an) a essayé de reconquérir son ex après avoir lancé la procédure de divorce en avril 2017. "Il l'a suppliée plusieurs fois de revenir, mais elle n'est pas intéressée", a ajouté un indiscret.

Pendant un bref moment, une réconciliation "semblait possible"

Pour la maman de Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans), il était trop tard. Même si pendant "un bref instant", une réconciliation "semblait possible". Dans les moments difficiles, Ben Affleck pouvait toujours compter sur le soutien indéfectible de Jennifer Garner, qui l'a beaucoup aidé lorsqu'il est par exemple entré en rehab pour soigner son addiction à l'alcool. "Lorsqu'il se soignait, Jennifer était à ses côtés tous les jours, lui rendait visite. Ils ont suivi une thérapie pour tenter de faire fonctionner leur relation. Les choses avaient l'air positives. Jennifer était très attentionnée, très présente. Ils voulaient tous les deux que ça fonctionne", a-t-on indiqué.

Au final, et malgré toute la bonne volonté du monde, l'actrice hollywoodienne a compris que les mêmes problèmes reviendraient toujours. "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles leur relation n'a pas marché. Ben continue de tout faire pour rester en bonne santé", a-t-on poursuivi. Et si les choses sont définitivement terminées avec la mère de ses enfants, le comédien "adore" sa petite amie actuelle. "Il prend leur romance très au sérieux", a-t-on précisé.

De son côté, Jennifer Garner est de nouveau "ouverte à l'amour" après des mois de célibat. Depuis peu, elle aurait ainsi eu quelques "rencards très discrets à Los Angeles". "Il n'y a aucune exagération lorsqu'on dit que Ben lui a brisé le coeur. Cela va bientôt faire trois ans qu'ils ont rompu. Il est temps pour elle de passer à autre chose", a-t-on conclu.