Ben Affleck et Jennifer Garner vont bel et bien divorcer : C'est officiel !

Début mars, on apprenait par la presse américaine que Ben Affleck et Jennifer Garner, 44 ans tous les deux, renonçaient à divorcer. Le retour de flamme de l'emblématique couple hollywoodien aura été de courte durée. TMZ annonce aujourd'hui que les deux stars ont déposé les papiers nécessaires au divorce et qu'elles vont bel et bien mettre un terme à leur mariage.



Séparés depuis près de deux ans, ces parents de trois enfants – Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) – ont tenté de rester unis dans l'adversité. À l'annonce de leur séparation et du dépôt des papiers par Jennifer Garner, le couple avait assuré qu'il resterait sous le même toit pour le bien des enfants et ne se déchirerait pas – à l'inverse des Brangelina plus récemment.

Après des séances de thérapies de couple, une cure de désintoxication pour Ben Affleck – qui a publiquement affiché ses démons dans un message sur Facebook –, le couple va pourtant bien divorcer. Selon TMZ qui révèle l'information en exclusivité, les Garfleck ont déposé les papiers ensemble et sans avocat. C'est Jen qui a déposé la demande et la réponse de Ben collait totalement à ses exigences. Les deux acteurs demandent ainsi la garde partagée des trois enfants, le tout dans une ambiance "super amicale", précise le site People.

Ils ont toujours eu l'intention de divorcer

Reste la question de la date de la rupture. Le couple avait officiellement annoncé sa séparation en juin 2015, mais la véritable date pourrait se situer bien avant. De même, il leur faudra encore déterminer le partage de leurs biens (en l'absence de contrat prénuptial, on peut envisager un 50/50), tout comme la pension alimentaire, laissée ouverte à la négociation par les deux parties et que déterminera le juge (ou plutôt le médiateur selon le souhait du couple). Laura Wasser, la disso queen d'Hollywood, devrait assurer cette médiation.

"Ils ont toujours eu l'intention de divorcer en dépit de ce que les gens ont dit, a précisé une source proche du couple à People. Leur premier communiqué parle de divorce pas de séparation. Ils l'ont juste fait de la manière qui leur convenait, ils ont fait ce qui était le mieux pour les enfants. Il n'y a pas eu de catalyseur, ce n'était qu'une question de temps. Rien n'a changé, ils sont et seront déterminés à faire de leurs enfants leur priorité."

Si tout se passe bien, notamment sur le plan financier, le divorce pourrait être prononcé officiellement d'ici à six mois.