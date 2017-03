Ben Affleck et Jennifer Garner : Mines réjouies en famille, le bonheur retrouvé

Voilà bien longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi proches ! Dimanche 26 mars, Ben Affleck et Jennifer Garner ont de nouveau été repérés par les paparazzi dans les rues de Los Angeles. Accompagnés de leurs trois enfants, Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans), ainsi que d'une amie de leur cadette, les deux acteurs de 44 ans ont été vus en train d'échanger des sourires et des regards complices avant de repartir chacun à bord de son propre véhicule.

Souriant, le comédien et réalisateur hollywoodien tenait son café entre les mains et était en grande conversation avec sa fille aînée. Depuis qu'il a annoncé qu'il avait été traité pour soigner son addiction à l'alcool, Ben Affleck semble avoir trouvé un nouvel équilibre dans sa vie de famille, bien déterminé à mettre sa paternité au premier plan. De son côté, Jennifer Garner continue d'entretenir le mystère sur ses véritables intentions. Début mars, le magazine People avait affirmé que la mère de famille avait "renoncé au divorce. Elle veut essayer de réparer les choses avec Ben. Ils se donnent une seconde chance", avait-on déclaré. Mais très vite, le site TMZ avait démenti ces allégations, assurant que le divorce était toujours d'actualité et pointant le fait qu'aucun des comédiens ne portait son alliance.

Pour les fans, ces nouvelles photos du couple ne feront qu'alimenter un peu plus les rumeurs d'une réconciliation définitive. L'espoir est donc permis... En attendant de connaître le fin mot de l'histoire, la première bande-annonce officielle du prochain film de l'interprète de Batman, Justice League, a été dévoilée ce week-end. Réalisé par Zack Snyder, il débarquera le 17 novembre dans les salles françaises.