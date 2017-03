Jennifer Garner : Avec sa frange, Seraphina est le portrait craché de sa maman

Jour de sport pour les filles du clan Affleck ! Samedi 18 mars, Jennifer Garner a été aperçue dans les rues de Beverly Hills, alors qu'elle s'apprêtait à déposer sa fille Seraphina à son cours de football. Le duo était également accompagné de l'aînée, Violet (11 ans), qui était en charge de porter les affaires de sa petite soeur.

Vêtue d'un jeans clair et d'un pull écru, l'actrice de 43 ans tenait la main de sa cadette pour rejoindre le stade. A 8 ans, Seraphina est aujourd'hui le parfait mélange de ses deux célèbres parents. Les cheveux plus beaucoup longs qu'à l'ordinaire, la fillette arborait également une frange épaisse qui rappelle furieusement le style de sa mère lorsqu'elle était plus jeune, à l'époque où elle était encore une vedette de télévision avec sa série Alias.

Pas vraiment débordée par les projets au cinéma, Jennifer Garner semble justement profiter de son temps pour se consacrer essentiellement à sa vie de famille. Il y a quelques jours, un rumeur diffusée par le magazine People assurait que la star hollywoodienne était prête à donner une nouvelle chance à son mariage avec Ben Affleck. Le couple, qui est également parent d'un petit Samuel (5 ans) et qui avait annoncé sa rupture en juillet 2015, n'a cependant pas commenté ces allégations. L'interprète de Batman s'était contenté d'annoncer sur Facebook qu'il était récemment entré en rehab pour traiter son addiction à l'alcool. L'ultime étape avant la réconciliation ? L'avenir le dira.