Ben Affleck et sa petite amie Lindsay : "Ils vivent ensemble"

S'ils n'ont pas encore officialisé sur un tapis rouge, entre Ben Affleck et Lindsay Shookus, c'est du sérieux ! En couple depuis sept mois, les deux tourtereaux auraient pris une décision, celle d'emménager ensemble à New York. Selon Us Weekly, "ils vivent ensemble" dans un appartement de l'Upper West Side. Pour Lindsay Shookus, qui est productrice pour le Saturday Night Live à New York, il était impensable de s'installer en Californie, où Ben Affleck a ses habitudes et surtout ses trois enfants.

Pour autant, l'interprète de Batman dans Justice League a décidé d'emménager avec Lindsay. À chaque fois qu'il sera à New York, il pourra donc vivre avec sa nouvelle amoureuse. Car il est également hors de question pour Ben d'abandonner Pacific Palisades et les siens. "Il essaie de vivre une vie normale et se concentre sur sa priorité : sa famille", assure un ami de l'acteur.

Il y a fort à parier que Ben Affleck ait également obtenu la bénédiction de Jennifer Garner, qu'il avait pourtant trompée avec Lindsay en 2013. Sa relation avec Lindsay Shookus devenant de plus en plus sérieuse, l'acteur et réalisateur américain n'a pas agi sans en parler à son ex-femme avec qui il est resté en bons termes. Ils ont d'ailleurs passé Thanksgiving ensemble avec leurs trois enfants, Violet, 11 ans, Seraphina, 8 ans, et Samuel, 5 ans, ainsi d'autres membres de la famille.