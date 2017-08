Ben Affleck réuni avec sa chérie Lindsay, Jennifer Garner inséparable de sa mère

Après un week-end romantique et discret dans le Maine, Ben Affleck et sa nouvelle compagne, Lindsay Shookus, sont de retour à Los Angeles.

Mardi 1er août, l'acteur de 44 ans et la productrice de 37 ans étaient de sortie au théâtre iO West, un comedy club de renom où une soirée spéciale Saturday Night Live était organisée en présence de plusieurs personnalités. Selon le magazine Us Weekly, la jolie blonde, qui travaille depuis plus de douze ans pour la célèbre émission et qui est en charge de repérer de futures graines de star, était "invitée d'honneur" de l'événement, auquel elle s'est donc rendue au bras de l'acteur hollywoodien.

Sur place, le couple a retrouvé la compagnie du frère de Ben, Casey Affleck, qui s'est installé à côté de lui pour partager un moment privilégié et découvrir les talents émergents de la scène comique. "Casey et Lindsay se sont salués et puis Casey et Ben ont discuté un moment", a confié un témoin de la scène. En grande forme, tout ce petit monde a visiblement passé une excellente soirée. "Les comédiens étaient très heureux de savoir que Ben était là, mais c'est Lindsay qu'ils essayaient d'impressionner. Ben, Lindsay et Casey n'ont pas cessé de rire au fur et à mesure que se déroulaient les performances", a-t-on ajouté.

À l'issue de cette représentation qui a duré "90 minutes", Ben Affleck a ensuite emmené sa girlfriend dîner au restaurant italien Mario Batali's Pizzeria Mozza. Un moment intime qui venait sceller une journée passée à se faire photographier par les paparazzi, ceux-là même qui avaient également repéré l'ex de l'acteur, Jennifer Garner, avec la mère de celui-ci.

Ce même jour, l'actrice de 45 ans a en effet été repérée tout sourire lors d'une promenade complice avec Christine Anne Boldt. Joyeuses, les deux femmes se baladaient dans le quartier de Brentwood lorsqu'elles ont attiré la présence des photographes. Le message est clair : en divorçant du père de ses trois enfants (qui file aujourd'hui le parfait amour avec son ancienne maîtresse), Jennifer Garner compte également rester très proche de celle qui restera toujours dans son coeur sa belle-mère...