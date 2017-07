Jennifer Garner a confronté l'amante de Ben Affleck au sujet de leur liaison

Il s'en est passé, des choses, au cours des quatre dernières années ! En juin 2015, Ben Affleck et Jennifer Garner surprenaient le tout-Hollywood en annonçant la fin de leur couple après dix années de mariage. Avant de lancer officiellement la procédure de divorce en avril dernier, les parents de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) n'ont eu de cesse de répéter que leur priorité était le bien-être de leurs enfants, laissant planer le doute sur leurs réelles intentions.

Déterminés à garder de bons rapports pour préserver leur progéniture, les deux acteurs américains ont affiché un front uni au cours des derniers mois, s'affichant régulièrement ensemble à l'occasion d'événements familiaux. Des apparitions régulières et complices qui avaient fini par relancer les rumeurs de réconciliation. Mais ce que les médias ignoraient, c'est qu'en réalité une autre femme attendait son heure, tapie dans l'ombre.

La semaine dernière, Ben Affleck a ainsi officialisé sa relation avec Lindsay Shookus, productrice de 37 ans travaillant depuis quinze ans pour le Saturday Night Live. En couple depuis plusieurs mois, les tourtereaux ne se quittent plus et auraient développé des "sentiments forts" l'un à l'égard de l'autre, d'après People. Il faut dire que Ben Affleck et Lindsay Shookus se connaissent très bien puisqu'ils étaient autrefois amants. Selon l'entourage de l'interprète de Batman, ils avaient en effet débuté une liaison en 2013, lorsqu'ils étaient tous deux encore mariés. Celle-ci a duré jusqu'à ce que Jennifer Garner et Kevin Miller (l'ex-époux de Lindsay Shookus, avec lequel il a eu une fille) découvrent le pot aux roses en 2015.

Une confrontation avec le mari de sa rivale

Toujours selon le magazine People, qui révèle ce mardi 11 juillet de nouveaux détails croustillants, Jennifer Garner a confronté la maîtresse de son mari lorsqu'elle a appris qu'il la trompait. L'actrice de 45 ans avait profité d'un déplacement à New York, où vit toujours officiellement Lindsay Shookus, pour lui faire face et lui demander des explications. "Lindsay a refusé de prendre ses distances et de mettre un terme à la liaison", a déclaré un informateur, qui a précisé que les deux femmes n'avaient aujourd'hui "aucune relation" suite à ce passif.

A cette même époque, Jennifer Garner aurait également contacté Kevin Miller, lui affirmant qu'elle avait la "preuve" de l'adultère, notamment grâce à des SMS que s'étaient échangés Ben Affleck et Lindsay Shookus. Mais cette dernière était en réalité déjà séparée de son mari. "Lindsay et Kevin sont toujours bons amis. Ce sont des parents dévoués. Leur mariage ne s'est pas fini à cause d'une infidélité. Ils avaient des problèmes qu'ils ne pouvaient résoudre et ont réalisé qu'ils étaient mieux amis qu'ensemble", a confié un proche.

Aujourd'hui, Jennifer Garner n'aurait aucun problème avec la nouvelle romance de son futur ex-époux, qui n'a rien de "nouveau" pour elle. Preuve en est, la star hollywoodienne est encore apparue tout sourire devant les paparazzi lors d'une promenade dans les rues de Los Angeles, mardi 11 juillet. Le message est bien clair : chacun sa vie désormais.