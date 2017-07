Ben Affleck : De sortie avec sa nouvelle chérie, il ne cache plus son bonheur

Ben Affleck est un homme heureux et ne s'en cache plus. Lundi 10 juillet, l'acteur de 44 ans a été repéré au côté de sa nouvelle compagne, Lindsay Shookus, lors d'une sortie au restaurant Beech Street Cafe, dans le quartier branché de Pacific Palisades à Los Angeles.

En grande forme, l'interprète de Batman venait de partager un repas en tête-à-tête avec sa girlfriend lorsqu'il a attiré l'attention des paparazzi. Déterminé à vivre sa nouvelle romance à fond, le comédien hollywoodien avait été aperçu quelques heures plus tôt avec la productrice du Saturday Night Live à la sortie d'un café.

Très complices, Ben Affleck et Lindsay Shookus ont multiplié les sorties remarquées ces derniers jours. Depuis que leur histoire d'amour a été révélée par les médias le 6 juillet, les tourtereaux se sont notamment envolés pour un week-end romantique à Las Vegas avant de rentrer ensemble à Los Angeles. "Ben et Lindsay sont rentrés de Las Vegas hier. Lindsay a passé la nuit chez Ben. Elle avait des rendez-vous professionnels ce matin. Elle est en super forme. Elle est à Los Angeles pour le boulot. Le bonus étant que l'homme qu'elle fréquente est aussi à Los Angeles, mais elle est là pour le travail", a révélé un proche au magazine People le 10 juillet.

Lindsay Shookus aurait déjà emménagé chez l'acteur

Selon plusieurs rumeurs, la femme de 37 ans se sentirait tellement bien chez l'acteur qu'elle aurait provisoirement emménagé chez lui. Basée à New York, Lindsay Shookus a eu une fille avec son ex-mari, Kevin Miller. Ces derniers jours, les langues se sont déliées, et plusieurs sources connectées à Ben Affleck ont affirmé que le comédien avait eu une liaison avec sa nouvelle petite amie à partir de 2013, lorsqu'ils étaient tous les deux encore mariés.

De son côté, Jennifer Garner a été photographiée dimanche 9 juillet dans le quartier de Brentwood. L'actrice de 45 ans était accompagnée de ses enfants Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) pour se rendre à l'église. Deux ans après sa séparation avec le père de ses enfants, la comédienne était parfaitement au courant de la nouvelle relation de son ex, qu'elle appréhende plus ou moins bien. "Elle savait que cela arriverait bientôt. Ben est incapable de rester seul. Cela aurait été plus simple pour Jen si Ben avait choisi de sortir avec quelqu'un de moins familier. (...) Jen est une femme indépendante et va très bien. (...) C'est une maman protectrice, elle fait passer le bonheur des enfants en premier", a-t-on déclaré auprès du magazine People le 8 juillet.