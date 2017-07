Ben Affleck in love de sa chérie Lindsay Shookus : "Il est très heureux"

Ben Affleck revit. Alors que la procédure de son divorce avec Jennifer Garner avance progressivement et qu'il se concentre pleinement sur sa santé et son bien-être après un petit tour par la case rehab, l'acteur de 44 ans ne cache plus sa nouvelle histoire d'amour.

Mercredi 19 juillet, l'interprète de Batman (de retour au cinéma en novembre prochain dans Justice League) est réapparu au côté de sa compagne Lindsay Shookus à la sortie de leur hôtel, à New York. Après s'être affichés à Londres et plus récemment à Los Angeles, ils sont actuellement de passage dans la Grosse Pomme où ils honorent des rendez-vous professionnels.

Lindsay est une femme très intelligente

Productrice réputée de l'émission Saturday Night Live, la femme de 37 ans est apparue tout sourire devant les photographes, vêtue d'une robe bleue imprimée et portant deux sacs. En grande forme, le papa de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) était raccord dans un perfecto bleu. Selon les révélations du site Us Weekly datées du 20 juillet, le comédien hollywoodien est "très heureux" avec sa compagne, avec laquelle il apprécie "vraiment" de passer tout son temps libre. Un indiscret ajoute : "Lindsay est une femme très intelligente. Ils ont de super conversations et ils adorent passer du temps ensemble." Des déclarations corroborées par le site du magazine People. "Ils essayent d'y aller doucement mais leur relation évolue rapidement. Leurs sentiments sont forts", a-t-on confié.

Il faut dire que Ben Affleck et Lindsay Shookus se connaissent bien. S'ils se fréquentent officiellement depuis le mois d'avril, les tourtereaux étaient autrefois amant et maîtresse. Leur liaison avait débuté en 2013, lorsque Ben Affleck était marié à Jennifer Garner et que Lindsay Shookus était avec Kevin Miller, un producteur et scénariste du SNL qu'elle avait épousé en 2010. Selon l'entourage de Jennifer Garner, l'actrice avait d'ailleurs confronté sa rivale au sujet de cette relation extra-conjugale. Cette dernière aurait "refusé de prendre ses distances et de mettre un terme à la liaison". Aujourd'hui, facile donc de comprendre pourquoi les sentiments de Ben Affleck "évoluent rapidement" : ils étaient vraisemblablement déjà là !