Ben Foden : Infidèle avec Una Healy, il recherche une femme "pas coincée"

On aurait pensé que Ben Foden prendrait un peu de temps pour lui afin de se consacrer à sa carrière et à ses enfants après avoir été largué du jour au lendemain par son épouse Una Healy. Que nenni.

Un mois après les révélations de la presse anglaise, qui dévoilait que le rugbyman de 33 ans avait trompé sa femme il y a quelque temps avec une jeune attachée de presse (Becky Milne, 26 ans), poussant la chanteuse du groupe The Saturdays à mettre un terme à leurs six années de mariage, Ben Foden a été repéré sur l'application de rencontres Bumble.

Selon le tabloïd The Sun, le profil (vérifié) du sportif anglais met en scène plusieurs photos qui le mettent en valeur ainsi que quelques lignes rédigées qui annoncent la couleur. "Je pars aux États-Unis en décembre. Je n'ai jamais cru au fait de faire des plans, voyons seulement ce qu'il se passe et comment les choses se déroulent. Si tu es coincée ou autoritaire, je ne suis pas fait pour toi. Je divorce. Deux petites personnes font mon monde", a-t-il écrit.

Un déménagement outre-Atlantique en solo

Ben Foden et Una Healy s'étaient mariés en 2012 après quatre années de relation. Ils sont les parents de deux enfants, une fille prénommée Aoife (6 ans) et un garçon prénommé Tadhg (3 ans et demi). La nouvelle de leur rupture fin juillet survenait alors que l'arrière anglais des Northampton Saints venait de signer un contrat avec la franchise des New York United pour la saison 2019 de la Major League. Una Healy et leurs enfants devaient initialement déménager avec lui. Mais après le scandale de sa liaison avec Becky Milne, c'est bien en solo que le jeune homme embrassera sa nouvelle carrière outre-Atlantique, laissant sa famille derrière lui en Angleterre.

De son côté, Una Healy a bien tourné la page de son histoire avec le père de ses enfants. Après avoir longtemps arboré une crinière rousse, la jeune femme de 36 ans est récemment passée au blond. Il y a quelques jours, elle s'emparait de son compte Instagram pour promouvoir sa nouvelle collection de chaussures.