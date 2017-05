Benjamin Biolay : Sa fille Anna trouve qu'il est "un énorme ringard" !

Invité de l'émission On n'est pas couché, samedi 20 mai 2017, le chanteur Benjamin Biolay a défendu son nouveau disque intitulé Volver. Ce dernier a révélé avoir fait écouter son travail à sa fille, pas franchement fan...

Alors que Laurent Ruquier passait un extrait de la chanson Hypertranquille – controversée à cause de son style –, Benjamin Biolay a raconté la petite histoire derrière ce titre. "Là, c'était pour faire marrer ma fille Anna [13 ans, née de son histoire terminée avec Chiara Mastroianni, ndlr] qui pense que je suis un énorme ringard déjà, à 44 ans, et qui aime que Nekfeu. Donc, j'ai voulu lui montrer que moi aussi je pouvais... Elle m'a dit : 'Non, non. Tu peux toujours pas...' Mais je l'ai gardée la chanson", a-t-il expliqué. Et le chanteur, d'ajouter : "Elle a écouté, elle a dit : 'Ça va, on dirait Damso [un rappeur, ndlr], vite fait..."

Sur son nouveau disque, Benjamin Biolay a une nouvelle fait participer son ex-compagne avec qui il est toujours complice, sur le morceau Encore, encore. Une chanson à tendance sexuelle. "C'est pour qu'on se marre tous les deux, Chiara et moi. C'est une chanson qui bouge un peu (...) C'était vraiment amusant. Elle en avait marre que je l'invite toujours sur des ballades éthérées", a-t-il confié.

Thomas Montet