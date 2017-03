Benjamin Castaldi : Entouré de deux de ses fils pour son anniversaire...

Le 28 mars, Benjamin Castaldi fêtait ses 47 ans. L'animateur et actuel chroniqueur de TPMP était entouré de ses enfants pour ce moment très spécial. Sur son compte Instagram, il a notamment partagé une jolie photo.

L'ancien animateur de Nouvelle Star ou Secret Story a donc pris un an de plus. Mais, plutôt que de faire la tête, il avait le sourire au moment de souffler ses bougies. Ses fils, Julien (20 ans, que l'on retrouve sur ses traces dans le Mad Mag) et Simon (bientôt 17 ans) nés de son histoire terminée avec Valérie Sapienza, étaient à ses côtés pour célébrer l'événement, munis de gâteaux. Et cela lui a fait grand plaisir ! Nul doute que l'animateur a également fêté cela avec sa nouvelle épouse, Aurore Aleman. Mais aussi avec son dernier fils, Enzo (13 ans, né de son mariage passé avec Flavie Flament).

L'an prochain, au moment de fêter ses 48 ans, Benjamin Castaldi posera-t-il pour une photo similaire mais avec un quatrième enfant ? À en croire les récents propos de son père Jean-Pierre Castaldi, voilà qui est fort possible...

Thomas Montet