Benjamin Castaldi et Ayem Nour ont-ils eu une aventure ? "Ça aurait pu riper"

Mercredi 22 mars, sur le plateau du Mad Mag (NRJ12) Ayem Nour a révélé avoir été plutôt bien traitée dans Secret Story 5 – à l'inverse de son chroniqueur Aymeric (SS8) qui a expliqué avoir connu des problèmes d'eau chaude dans la Maison des Secrets. "Bizarrement, je n'ai pas eu le même traitement. J'avais de l'eau chaude, j'avais plein de trucs, moi. Un jour, et je leur ai demandé des crevettes et ils m'ont dit : 'Mais pas de souci Ayem !' Et dans le sellier, il ont mis des crevettes", a-t-elle expliqué. Une confidence qui a fait réagir Aymeric, lequel a déclaré : "C'est surtout qu'elle a eu une aventure avec le papa de Julien [Julien Castaldi, chroniqueur du Mad Mag, NDLR] avant donc..."

Une phrase qui a fait le buzz et est remontée aux oreilles de Cyril Hanouna. Ainsi, vendredi 24 mars, l'animateur a demandé à Benjamin Castaldi s'il a eu par le passé une aventure avec Ayem. Et sa réponse est étonnante. "J'ai toujours dit que parmi toutes les candidates Ayem fait partie de celles que je trouvais les plus jolies. Mais je n'ai rien tenté, je vous jure qu'il ne s'est jamais rien passé", a-t-il tout d'abord déclaré.

Puis, l'ex-présentateur de Secret Story a admis que cela aurait pu tout de même déraper entre eux : "Je pense qu'entre Ayem et moi il y avait un truc qui se passait. Je pense qu'on se kiffait bien, qu'on s'appréciait bien. (...) Il aurait pu se passer quelque chose mais ce n'est pas le cas. (...) Mais, il est vrai que si Aymeric a dit ça c'est parce que je pense que ça aurait pu riper, c'est vrai."

