Julien Castaldi "amoureux" d'une chroniqueuse du Mag : Sa belle déclaration !

Ayem Nour a fait une révélation de taille sur le plateau du Mad Mag (NRJ12), ce vendredi 24 mars 2017.

En début d'émission, la maman d'Ayvin (8 mois) a admis que l'un des chroniqueurs lui avait confié avant le tournage être "tombé très amoureux" de l'une de ses collègues. Après avoir semé le doute quant à l'identité du principal intéressé pendant quelques minutes, Ayem Nour a expliqué qu'il s'agissait que Julien Castaldi : "Je partage tout avec les téléspectateurs. Il fallait qu'on en parle."

"Fiona, tu sais on s'est embrassés la dernière fois [dans le cadre d'un défi, NDLR] et je t'avoue que ça m'a fait de l'effet (...). Je suis vraiment très attiré par toi", a alors confié le fils de Benjamin Castaldi avant de lui offrir un beau bouquet de fleurs. Un brin gêné, Fiona Deshayes a admis : "Ça me touche, il est adorable. Il est très mignon, mais je ne sais pas trop si c'est vrai."

On imagine qu'elle ne tardera pas à le savoir. Si tel est le cas, on espère pour le beau brun qu'il a toutes ses chances !