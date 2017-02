Benjamin Castaldi : Son fils aîné Julien bientôt chroniqueur télé !

Dans la famille Castaldi, on connaît le comédien Jean-Pierre (72 ans), on connaît bien sûr l'animateur et chroniqueur Benjamin (46 ans) mais les téléspectateurs français vont bientôt pouvoir faire plus ample connaissance avec le jeune Julien (20 ans) !

En effet, comme l'annoncent nos confrères du Parisien dans leur édition du 6 février 2017, le fils aîné de Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza va bientôt devenir chroniqueur sur NRJ12, et plus précisément dans le Mad Mag d'Ayem Nour aux côtés de Benoît Dubois, Aymeric Bonnery, Aurélie Van Daelen et Emilie Picch !

Pour rappel, en décembre dernier, Julien Castaldi participait à une quotidienne de Touche pas à mon poste sur C8 lors d'un jeu organisé par Cyril Hanouna. Lors de son apparition, Capucine Anav n'avait pas caché son attirance pour le beau jeune homme ! "Eh, il est beau hein ! Il a quel âge ? Il ressemble à Benjamin...", avait-elle lâché. Et de poursuivre en fin de séquence : "Il est très beau, il a 20 ans, pile poil, c'est parfait !"

Capucine Anav n'est donc pas la seule à avoir flashé sur Julien puisque, toujours selon le Parisien, Stéphane Joffre-Roméas, le nouveau directeur des programmes de NRJ12, a repéré le jeune talent lors de cette brève participation dans TPMP.