Benoît éliminé des 12 Coups de midi : quand va-t-il toucher son pactole ?

Le 9 avril 2019, contre toute attente, le maître de midi Benoît était éliminé des 12 Coups de midi sur TF1 après 82 participations.

Interrogé par nos confrères de Télé Poche suite à ce dénouement inattendu - le Lensois que Jean-Luc Reichmann surnommait "Nounours" et qui a chuté un peu bêtement suite à une erreur d'inattention -, a accepté de dire ce qu'il comptait faire les mois qui viennent. "J'avais posé un congé sans solde jusqu'aux grandes vacances. Je le conserve. J'en ai besoin", a commencé celui qui exerce le métier de professeur. Et de poursuivre : "J'ai gagné un voyage en Irlande que je vais faire pendant les vacances de Pâques. Et j'ai aussi un séjour à la Réunion que j'ai gagné lors de l'étoile de Noël. Je vais le faire avant les grandes vacances. J'ai aussi l'enterrement de vie de garçon d'un ami à organiser."

Pour rappel, Benoît, qui rêvait de s'installer à Tahiti avec ses gains, est finalement reparti avec la coquette somme de 397 946 euros. De quoi se consoler rapidement de son erreur... même s'il n'a cependant pas pu intégrer le podium des meilleurs maîtres de midi. Concernant ses gains, il a indiqué : "J'ai reçu des chèques après chaque mois d'enregistrement. Par exemple, dans les émissions que j'ai enregistrées en décembre, j'avais gagné 36 000 euros et je les ai reçus fin décembre. Il me reste l'argent que j'ai gagné en mars à toucher."

De quoi penser à la possibilité d'un déménagement sur une île...

