Benoît (Les 12 Coups) et Jean-Luc Reichmann : Comment ils évitent le favoritisme

Benoît est candidat des 12 Coups de midi, sur TF1, depuis le 18 janvier 2019. Mercredi 13 mars, il est allé jusqu'à 302 833 euros de gains, une bénédiction pour ce professeur d'histoire-géographie de 39 ans qui a eu un passé financier "pas évident". Si l'ancien Maître de midi Christian Quesada était proche de l'animateur Jean-Luc Reichmann (58 ans), ce n'est pas le cas de l'actuel champion.

Lors de son interview pour Femme actuelle, Benoît a confié : "Il me parle une minute avant l'émission et une minute après pour savoir comment je vais et c'est tout ! Cela permet de couper court à toute suspicion de favoritisme." Il a également répondu aux personnes qui jugent que les questions qui lui sont posées sont trop faciles : "Je peux l'entendre. Mais je peux vous dire que même des questions qui semblent faciles devant sa télé ne le sont pas forcément lorsque vous êtes sur le plateau."

Benoît a participé au 12 Coups de midi car il adore les jeux, "notamment les jeux de société comme Trivial Poursuit". C'est en 2010 qu'il a commencé à prendre goût aux jeux télévisés. En 2011, il a donc participé à Tout le monde veut prendre sa place. On l'a ensuite retrouvé dans Questions pour un champion. "Je pense qu'avec les 12 Coups de midi, j'ai franchi un cap. Une fois cette aventure terminée, je n'en ferai plus... sauf exception comme un jeu en binôme", a-t-il assuré.