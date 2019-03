Benoît (Les 12 Coups) se livre sur son passé financier "pas évident"

Après Christian Quesada ou Julien, un autre candidat des 12 Coups de midi a marqué les téléspectateurs de TF1 : Benoît. Depuis le 18 janvier 2019, le professeur d'histoire-géographie âgé de 39 ans a remporté deux Étoiles mystérieuses et il a dépassé les 300 000 euros de gains. Malgré tout, il tient à garder les pieds sur terre comme il l'a confié lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs.

"C'est tellement disproportionné par rapport à mon quotidien. Je veux maîtriser mes émotions, et je ferai le bilan quand l'aventure sera terminée. Mais c'est vrai qu'à chaque nouveau palier que je franchis, je me prends ce chiffre en pleine figure. Je me rends bien compte du nombre d'années de travail que ça représente. C'est vrai que pour moi, il y a deux ans, ce n'était pas évident du côté financier. C'est une énorme bulle d'oxygène. C'est un soulagement. Il y a une partie des problèmes qui sont partis. C'est l'univers des possibles qui s'étend", a-t-il confié.

Il n'est pas le seul participant qui a vu sa vie changer grâce à l'émission. Avant de venir sur le plateau de l'émission animée par Jean-Luc Reichmann, Christian Quesada était à la recherche d'un emploi et touchait le RSA. Sa participation lui a permis de remporter plus de 800 000 euros de gains. Par la suite, il a sorti son autobiographie et a reçu de nombreuses propositions de travail. Prochainement, un film sur sa vie devrait voir le jour.