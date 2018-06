Christian Quesada (12 Coups de midi), proche de Jean-Luc Reichmann ? Sa réponse...

Christian Quesada, le plus grand des "maîtres de midi" du jeu télévisé Les 12 Coups de midi (TF1) présenté chaque jour par Jean-Luc Reichmann, est toujours proche de l'animateur de 57 ans.

Interrogé par nos confrères de Télé Star, celui qui est reparti du jeu avec plus de 800 000 euros de gains en janvier 2017 a en effet assuré qu'il a toujours des nouvelles de Jean-Luc Reichmann, qu'il est déjà venu voir sur scène dans la pièce Nuit d'ivresse en février dernier. "C'est une relation privilégiée. Nous sommes restés en contact. Nous avons une solide amitié et j'ai surtout un profond respect pour lui", a-t-il indiqué avec fierté. Et le champion de 53 ans d'indiquer à propos de sa future participation au Combat des maîtres le 13 juillet prochain : "C'est toujours le même plaisir quand je suis convié à ces émissions spéciales. On est vraiment dans un climat familial avec les anciens champions."

En ce qui concerne justement la dernière championne en date, Véronique (qui a déjà gagné plus de 420 000 euros !), Christian a affirmé ne pas tellement redouter qu'elle lui vole la vedette dans les semaines à venir. "Je suis admiratif de son parcours. On a quelques similarités, elle a quasiment le même âge que moi et je m'aperçois que nous avons la même culture générale. Et je suis épaté par son calme (...) Si je me fais fais battre, ce n'est pas bien grave. Ça fait partie du jeu", a-t-il assuré.

