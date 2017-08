Benoît et Jesta (Koh-Lanta) : Le couple au casting d'une émission de M6 !

Benoît et Jesta se sont rencontrés lors du tournage de Koh-Lanta Cambodge (TF1). Mais c'est seulement à leur retour en France que les deux aventuriers ont entamé une histoire d'amour. Et depuis, le couple ne se quitte plus. Le grand gagnant du jeu d'aventure et la finaliste se sont même installés ensemble. Mais ils seraient semble-t-il à la recherche d'un nouveau nid douillet.

En effet, Jesta et Benoît participent ce mardi 22 août 2017 à Chasseurs d'appart' sur M6. Les deux tourtereaux vont alors mettre les trois agents immobiliers au défi de leur trouver l'appartement de leur rêve à Toulouse.

En attendant, les aventuriers de la saison 16 de Koh-Lanta vivent chez Jesta, comme l'avait indiqué Benoît. Agacé par les critiques d'internautes estimant que l'ex-Miss s'était amourachée de lui pour profiter des gains qu'il avait empochés, le beau brun avait mis les choses au clair : "On s'est mis ensemble en août. En septembre, on a décidé d'emménager ensemble à Toulouse, et les 100 000 euros, je ne les avais pas." Et de poursuivre : "Elle ne m'a pas demandé de loyer, donc ça montre à quel point c'est quelqu'un de généreux et de bien parce que pas grand monde ne l'aurait fait, surtout pour un début de couple."

Jesta et Benoît trouveront-ils leur nouveau toit grâce à Julie, Eliza ou Virginie, les trois chasseuses de la semaine ? Pour le découvrir, rendez-vous sur M6 dès 17h25 !